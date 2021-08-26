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Врач перечислил способы снизить давление без лекарств

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Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин в среду, 25 августа, в эфире телеканала «Россия 1», рассказал о способах стабилизации кровяного давления без приема медикаментозных средств.

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Для этого, по его словам, нужно пересмотреть рацион питания и увеличить физическую активность.

«Предпочтение нужно отдавать жирным сортам морской рыбы. К ним относятся палтус, сайра, скумбрия, килька. Они содержит омега-3, которая положительно влияет на состояние сосудов», — отметил эксперт.

Также хорошо включить в меню фасоль, которая является источником пищевых волокон и растительного белка, что позволяет снизить уровень холестерина.

По мнению Агапкина, важно употреблять и кисломолочные продукты, поскольку состояние микрофлоры кишечника сказывается на давлении.

«Овощи и фрукты — это источник сосудоукрепляющих витаминов C и P. Плюс ко всему большая часть овощей является источником калия, который выводит воду из организма и снижает давление», — добавил он.

Нормализовать давление и снизить вязкость крови помогут крепкий чай и кусочек горького шоколада.

Ранее, 13 августа, британские врачи назвали звук собственного сердцебиения, который начал казаться громче обычного и ощущается как будто внутри уха, симптомом повышенного кровяного давления. Однако это работает, только если давление поднялось до очень высокого уровня, пояснили медики

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