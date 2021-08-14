Врачи назвали способ на слух определить повышенное давление

Звук собственного сердцебиения, который начал казаться громче обычного и ощущается как будто внутри уха, врачи назвали симптомом повышенного кровяного давления, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Ada в пятницу, 13 августа.

«Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения», — объяснили специалисты.

Однако это работает, только если кровяное давление поднялось до очень высокого уровня, пояснили медики.

Также они сообщили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут еще возникнуть такие симптомы, как головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения, и сильная боль в груди. Бывает, что больные жалуются на тошноту.

11 августа газета Daily Express рассказала, что одним из нетипичных признаков приближающегося сердечного приступа является повышенное потоотделение.