В Рязани из горящего дома эвакуировали 80 человек

В Рязани в четырехэтажном жилом доме потушили пожар на площади 720 кв. м, 80 человек эвакуированы, пострадавших нет. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Огнем повреждена кровля. Площадь пожара — 720 кв. м. Пострадавших нет. Эвакуировано 80 человек. Спасен один человек. <…> Полная ликвидация пожара — в 03:13 мск на площади 720 кв. м», — гласит сообщение.

В тушении огня были задействованы 43 человека и 13 единиц техники.

В воскресенье, 22 августа, прокуратура Московской области объявила о начале проверки по факту пожара, который произошел в торговом центре 4Daily в Мытищах.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах по адресу: улица Мира, 32/2. По словам очевидцев, в ТЦ загорелись батуты, пожар разбушевался буквально за секунды. Один из игравших в детской комнате мальчиков поджег сетку от батута, после чего огонь начал распространяться.