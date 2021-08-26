Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 26 августа

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 20 градусов тепла ждут москвичей в четверг, 26 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью в столице ожидается похолодание до 12 градусов, а также дождь и гроза.

На территории Московской области в светлое время суток синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса, ночью столбики термометров опустятся, и температурные показатели составят от +10 до +15 градусов.

Жителей столицы ожидает ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Как уточнили в Гидрометцентре, на территории Москвы и Московской области в связи с ожидаемой грозой до 4–5 часов вечера будет действовать «желтый» уровень опасности.

Накануне, 25 августа, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о том, что в ночь на среду на территории Центральной России были зафиксированы первые заморозки в Тверской и Смоленской областях. Тем не менее он указал, что в ближайшие три-пять дней ожидать ощутимо низких температур не стоит и что в перспективе температурный фон повысится.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в выходные москвичей ждет теплая летняя погода с температурой до +27 градусов. Показатели, как ожидается, начнут налаживаться пятничным днем, когда столбики термометров будут показывать от 24 до 26 градусов тепла.