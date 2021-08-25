Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

Первые заморозки были зафиксированы в минувшую ночь в Центральной России, они вполне укладываются в климатические рамки. Об этом 25 августа сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik.

Минувшей ночью метеостанции зафиксировали заморозки в ряде регионов Центральной России, отметил эксперт. Так, на территории Тверской и Смоленской областей столбики термометров ушли в зону отрицательных температур, а на севере Подмосковья температура опустилась практически до двух градусов тепла.

«По климатическим характеристикам это вполне укладывается в рамки нормы. В этих регионах в последние дни августа должны фиксироваться первые отрицательные температуры», — подчеркнул Леус.

При этом в ближайшие три-пять дней низких температур ждать не стоит, так как столичный регион ожидает прохождение теплого атмосферного фронта с дождями, так что по ночам будет больше облаков, воздушные массы к берегам Москвы-реки придут более теплые, и температурный фон будет заметно выше, заверил метеоролог.

Накануне синоптики также зарегистрировали первые заморозки на территории Мурманской области. Температура опустилась до –1,1 градуса в Краснощелье и до –0,5 градуса в Апатитах.

Между тем в Москве впервые за 82 дня температура воздуха опустилась ниже +10 градусов. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это соответствует сентябрьской климатической норме.

Также синоптик предупредил, что в столице к вечеру среды, 25 августа, пойдет дождь и за сутки в городе выпадет до 13–15 мм осадков, или около 20% месячной нормы.

«Ближайшие дни станут по-осеннему холодными и ненастными», — заключил он.

25 августа в Гидрометцентре также сообщили, что в столице 25 августа температура воздуха поднимется до +20 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.