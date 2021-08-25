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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 августа

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В Москве 25 августа температура воздуха поднимется до +20 градусов. Об этом в среду следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра.

Как сообщили синоптики, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +20 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/c.

23 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в конце недели в Московском регионе температура воздуха может подняться до +25 градусов.

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