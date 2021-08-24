Первые заморозки зарегистрировали в Мурманской области

Синоптики зарегистрировали первые заморозки на территории Мурманской области. Температура опустилась до –1,1 градуса в Краснощелье и до –0,5 градуса в Апатитах.

По данным специалистов, температура опустилась из-за арктической воздушной массы, которая сейчас находится в Заполярье. В ближайшие дни возможность заморозков сохранится, уточняет ИА «Би-порт». При прояснениях температура опустится ниже нуля градусов в низинах вблизи Мурманска.

Минувшей ночью в Мурманске похолодало до +5 градусов, в районе аэропорта зафиксирована температура +3,1 градуса. Температура воздуха днем поднимется до +13 градусов.

Синоптики уточнили, что первые заморозки также зарегистрированы в районах Швеции и Финляндии.

Ранее специалисты Уральского гидрометцентра спрогнозировали заморозки на территории Свердловской области в начале осени. В первой декаде сентября похолодает на севере региона, во второй декаде заморозки придут на юг.