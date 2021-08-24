Прямой эфир
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов
Мир
Еврокомиссия предложит G7 разработать план приема беженцев из Афганистана
Спорт
ФК «Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Общество
Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках
Общество
Трассу Москва-Петербург подготовят для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году
Наука
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США
Общество
Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи
Мир
Зеленский учредил День украинской государственности
Экономика
ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков

Первые заморозки зарегистрировали в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики зарегистрировали первые заморозки на территории Мурманской области. Температура опустилась до –1,1 градуса в Краснощелье и до –0,5 градуса в Апатитах.

По данным специалистов, температура опустилась из-за арктической воздушной массы, которая сейчас находится в Заполярье. В ближайшие дни возможность заморозков сохранится, уточняет ИА «Би-порт». При прояснениях температура опустится ниже нуля градусов в низинах вблизи Мурманска.

Минувшей ночью в Мурманске похолодало до +5 градусов, в районе аэропорта зафиксирована температура +3,1 градуса. Температура воздуха днем поднимется до +13 градусов.

Синоптики уточнили, что первые заморозки также зарегистрированы в районах Швеции и Финляндии.

Ранее специалисты Уральского гидрометцентра спрогнозировали заморозки на территории Свердловской области в начале осени. В первой декаде сентября похолодает на севере региона, во второй декаде заморозки придут на юг.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021