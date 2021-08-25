Москвичам пообещали летнюю погоду на выходных

В выходные дни москвичей ожидает летняя погода с температурой до +27 градусов. Об этом в среду, 25 августа, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она указала, что наиболее неблагоприятными по погодным условиям будут четверг и ночь на пятницу, когда погоду будут определять атмосферные фронты.

Но уже днем в пятницу погода в столице наладится, столбики термометров поднимутся до +24...+26 градусов, сказала специалист.

«В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя. На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается», — рассказала Позднякова.

По ее словам, в выходные сохранится свежий восточный ветер, 5–10 м/с.

«Минимальная температура в субботу в Москве — +13...+15, дневная — +22...+24. В воскресенье по столичному региону минимальная — +10...+15, максимальная — +22...+27», — уточнила синоптик.

Позднякова добавила, что и в начале следующей недели погода будет комфортная, с температурным режимом выше климатической нормы примерно на четыре градуса.

По данным Гидрометроцентра, в Москве 25 августа температура воздуха поднимется до +20 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +20 градусов.