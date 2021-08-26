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«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и вышел в Лигу чемпионов

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Встреча украинского футбольного клуба «Шахтер» с «Монако» в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов закончилась ничьей (2:2). Игра прошла в Харькове. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Основное время «Монако» вел со счетом 2:1. Дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты), у хозяев отличился Марлос (74). В дополнительное время защитник «Монако» Рубен Агилар срезал мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

«Шахтер» в 16-й раз в своей истории сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 18 августа донецкий «Шахтеру» обыграл «Монако» со счетом 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа. Первый тур состоится 14-15 сентября, завершится групповой этап 8 декабря. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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