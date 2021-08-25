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Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
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Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта на свадьбе в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии. Об этом на своем сайте сообщило 25 августа следственное управление Следственного комитета России по региону.

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По данным ведомства, вечером 24 августа между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт. Один из них выстрелил оппоненту в живот.

«От полученного ранения мужчина скончался в карете скорой помощи, а злоумышленник скрылся с места происшествия», — добавили в следственных органах.

По информации на сайте МВД по КЧР, по подозрению в убийстве разыскивается Киракосян Самвел Самсонович, житель аула Эркен-Шахар.

«В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй — Самвел Киракосян — объявлен в розыск», — отметили в полиции.

Конфликт произошел между гостями свадьбы из-за права танцевать с невестой. По предварительной информации, стрелявший был ранее судим. В убийстве гостя на свадьбе заподозрили сына криминального авторитета Аслана Утагонова.

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