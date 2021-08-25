Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в ходе бытового конфликта на свадьбе в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии. Об этом на своем сайте сообщило 25 августа следственное управление Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, вечером 24 августа между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт. Один из них выстрелил оппоненту в живот.

«От полученного ранения мужчина скончался в карете скорой помощи, а злоумышленник скрылся с места происшествия», — добавили в следственных органах.

По информации на сайте МВД по КЧР, по подозрению в убийстве разыскивается Киракосян Самвел Самсонович, житель аула Эркен-Шахар.

«В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй — Самвел Киракосян — объявлен в розыск», — отметили в полиции.

Конфликт произошел между гостями свадьбы из-за права танцевать с невестой. По предварительной информации, стрелявший был ранее судим. В убийстве гостя на свадьбе заподозрили сына криминального авторитета Аслана Утагонова.