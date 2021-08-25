В убийстве гостя на свадьбе в КЧР заподозрили сына криминального авторитета

Правоохранительные органы разыскивают двух мужчин, подозреваемых в убийстве гостя на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, разыскиваемые — Самвел Киракосян и Аслан Утагонов. Последний, по некоторым данным, является сыном местного криминального авторитета Мухтара Утагонова, который пропал без вести несколько лет назад. Имелась информация о том, что его якобы застрелили, но тело так и не нашли.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Конфликт произошел между гостями свадьбы из-за права танцевать с невестой. В результате один из них выстрелил в своего оппонента. По предварительной информации, стрелявший был ранее судим. От полученного ранения пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Стрелявший и его предполагаемый сообщник скрылись с места происшествия. Сообщается, что они могут передвигаться на белом автомобиле Porsche Cayenne. При себе у них может быть оружие.

Детали случившегося выясняются.