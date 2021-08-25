В Карачаево-Черкесии гостя застрелили на свадьбе из-за танца с невестой

Свадьба закончилась убийством мужчины в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел между гостями торжества из-за права танцевать с невестой. Один из гостей выстрелил в своего оппонента. По предварительной информации, стрелявший был ранее судим.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением грудной клетки. Врачам не удалось его спасти, передает «Федеральное агентство новостей». Сейчас сотрудники полиции разыскивают двух подозреваемых — Аслана Утагонова и Самвела Киракосяна. Они могут передвигаться на белом автомобиле Porsche Cayenne. Не исключено, что с собой у них может быть оружие.

В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту информацию, сообщает телеканал «360». Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне житель Москвы устроил стрельбу из окна дома на Комсомольском проспекте. По данным телеканала, 73-летний пенсионер стрелял из пневматического оружия.

20 августа в Смоленской области мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья и заперся в доме. Пострадавший получил ранение дробью в живот и грудь, его госпитализировали. Стрелявший и пострадавший — оба 1961 года рождения.