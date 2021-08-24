Пенсионер открыл стрельбу из пневматики из окна квартиры в центре Москвы
Житель Москвы устроил стрельбу из окна дома на Комсомольском проспекте. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 73-летний пенсионер стрелял из пневматического оружия.
О произошедшем в полицию сообщил очевидец. Правоохранители выехали на место инцидента.
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
20 августа в Смоленской области мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья и заперся в доме. Пострадавший получил ранение дробью в живот и грудь, его госпитализировали. Стрелявший и пострадавший — оба 1961 года рождения.