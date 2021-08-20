Мужчина ранил соседа из ружья и заперся в доме в Смоленской области

Мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья и заперся в доме, полиция пытается уговорить его сдаться. Об этом стало известно «Известиям».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 августа, около дома 27 на улице Интернациональная в городе Ельня в Смоленской области. Пострадавший получил ранение дробью в живот и грудь, он госпитализирован в Смоленскую ОКБ. Стрелявший и пострадавший 1961 года рождения.

В настоящий момент полиция уговаривает запершегося в дому мужчину сдаться.

9 августа в Красноярском крае ранее судимый 19-летний молодой человек устроил стрельбу из охотничьего ружья во время конфликта на дороге. Пострадали два человека.