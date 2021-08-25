Австрия впервые подняла российский флаг над ведомством канцлера

Австрия в преддверии встречи канцлера страны Себастьяна Курца с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 25 августа впервые подняла российский флаг над зданием ведомства федерального канцлера.

По словам собеседников «Известий», это политический жест и признак уважения к приехавшей российской делегации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также не оставила без внимания поднятый флаг.

«Над ведомством федерального канцлера Австрии вывесили российский флаг по случаю встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — написала она в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию флагов.

Лавров посетит столицу Австрии Вену с рабочим визитом, в рамках которого запланирована беседа с федеральным канцлером республики Себастьяном Курцем, переговоры с министром европейских и иностранных дел, встреча с активом и участниками российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», а также с представителями австрийских деловых кругов.

6 августа президент России Владимир Путин заявил, что Австрия является одним из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке, а объем накопленных инвестиций составляет $6 млрд.

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза.