Эксперты назвали способы защититься от разных видов мошенничества

За последнее время участились случаи мошенничества — злоумышленники придумывают различные схемы по краже персональных данных, благодаря которым могут похитить средства россиян. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, какие виды мошенничества сейчас популярны и как от них защититься.

На сегодняшний день лидирующие позиции среди мошенников занимают такие методы, как фишинг (рассылка писем) и вишинг (телефонные звонки), рассказывает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, несмотря на общественную огласку о мошенниках и методах их работы, люди все равно становятся жертвами их преступлений. Кроме того, появляется все больше так называемых инсайдеров — людей, которые совершают внутрикорпоративные нарушения, воруют конфиденциальную информацию.

При этом в последнее время появились и новые уловки мошенников.

«Часто новые виды связаны с новостной повесткой, например, недавно крупный банк устраивал акцию и раздавал пиццу, потом появились поддельные сайты, на которых нужно было оставить свои данные банковской карты, чтобы получить пиццу в подарок. Также мошенники эксплуатируют имена публичных людей, анонсируют розыгрыши и призы, и это хорошо работает», — отметил Ульянов.

Злоумышленники, в основном, пользуются чувством страха людей за свои сбережения. Жертвам мошенников часто кажется, что если не совершить операцию, о которой их просят, то деньги непременно украдут, подчеркнул эксперт. Мошенники, в свою очередь, чувствуют неуверенность в голосе и, исходя из возраста собеседника, знают, какие нужно слова сказать, чтобы человек испугался. Кроме того, люди часто хотят решить проблему здесь и сейчас, а не идти в банк и тратить на это время. Как добавил Ульянов, мошенники часто используют скрипты, написанные опытными психологами, и сами сделали не одну сотню звонков, поэтому звучат весьма убедительно.

Как же обезопасить себя, чтобы не стать жертвой мошенников?

«Если мы говорим про вишинг, во-первых, вы можете установить программы, которые определяют, кто вам звонит с неизвестного номера. В случае подозрений достаточно просто не брать трубку. Во-вторых, если вы все-таки взяли трубку и услышали индикаторы, например, «с вашей карты списались деньги», «подтвердите операцию», «вам положен выигрыш» — лучше положить трубку, перезвонить по официальному номеру в свой банк и объяснить ситуацию. Не стоит продолжать разговор, чтобы вывести мошенника на чистую воду или подшутить — это лишь потеря времени и дополнительные риски», — поделился специалист.

Не стоит также открывать подозрительные письма и кликать на ссылки, которые в них содержатся, а также лучше игнорировать рекомендуемые ссылки в группах социальных сетей.

«Если мы говорим про бизнес, то защитить конфиденциальные данные помогают системы класса DLP. Они контролируют все движение информации внутри компании, анализируют содержимое документов, а некоторые умеют даже защищать от фотографирования экрана на смартфон», — заключил Ульянов.

Директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов, в свою очередь, рекомендует помнить, что интернет — такой же мир, как и физический, где существует вероятность столкнуться с обманом. Важно критически относиться ко всему, что говорят незнакомцы, подчеркивает эксперт.

«Необходимо помнить, что любая информация о вас, особенно персональные и платежные данные, имеет большую ценность, поэтому надо изучать правила обращения с ней (например, памятки об этом есть на сайтах всех крупных банков), и вообще включать здоровую подозрительность, если незнакомые вам люди просят или требуют раскрыть какую-то информацию о себе. В целом мошенники стремятся побудить человека совершить какие-либо действия немедленно, поэтому просьба срочно что-то сделать — это отдельный яркий маркер того, что вы общаетесь со злоумышленником», — отметил он.

Седов также призвал положить трубку, если звонок поступил из какой-то организации, будь то банк, силовая структура или турфирма, и собеседник просит что-то сделать. Затем следует перезвонить туда самостоятельно по телефону, указанному на официальном сайте.

24 августа стало известно, что «Народный фронт» (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих такие инициативы.

В тот же день в российском МВД рассказали о выявлении телефонных мошенников по типичным фразам, которые используются преступниками в процессе общения с потенциальной жертвой. Как правило, злоумышленники рассказывают о неких родственниках, попавших в беду, или же грозятся проверками организации.