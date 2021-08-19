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Любят пересчет: мошенники запугивают россиян снижением пенсии

В каких случаях граждане действительно могут столкнуться с уменьшением выплат по старости
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Любят пересчет: мошенники запугивают россиян снижением пенсии
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2021-08-18 18:27:35
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Злоумышленники стали звонить россиянам от имени ПФР с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую «задолженность» по специальному счету. На самом деле он переводит деньги мошенникам, сообщил источник «Известий» в силовых структурах. Об обманах пенсионеров известно ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам. Как пояснили юристы, размер выплат по старости действительно могут уменьшить, если их часть будет перечисляться в счет какой-либо задолженности. Так, в базу судебных приставов из-за долгов по кредитам уже попали порядка миллиона пенсионеров.

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На людей старше 50 лет приходится почти половина всех жертв социальной инженерии

Жительница Москвы написала заявление в полицию о том, что 10 августа 2021-го ей позвонили мошенники от имени Пенсионного фонда и предупредили о снижении пенсии. Для того чтобы этого не допустить, москвичке посоветовали связаться с ФССП и даже поделились с ней номером телефона «службы», а там ей сообщили о необходимости погасить некую задолженность. По совету собеседника, она перевела 75 тыс. рублей из личных сбережений на подставной расчетный счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, сообщил источник в силовых структурах.

«Известия» направили запросы в МВД, ПФР, а также в негосударственные пенсионные фонды.

Это одна из многих схем, применяемых телефонными мошенниками, заявили в регуляторе. Там подчеркнули, что сейчас злоумышленники чаще маскируются под представителей государственных органов, однако алгоритм их действий в целом остается прежним. По данным Банка России, треть жертв социальной инженерии составляют люди старше 60 лет. Способ обмана известен участникам рынка, сообщили в банке «Зенит». О нем также знают в Мособлбанке.

Любят пересчет_1
Пенсионерка с телефоном
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В Kaspersky Who Calls подтвердили, что фиксировали жалобы на звонки от вероятных мошенников, которые либо притворялись представителями ПФР, либо пытались реализовать схемы, так или иначе связанные с темой пенсий.

― В отношении людей старшего возраста такой способ обмана может быть опасным, потому что они рискуют потерять значительные сбережения и к тому же в следующий раз не поверить уже настоящим представителям официальных служб. Кроме того, нельзя не учитывать психологический ущерб и возможные проблемы со здоровьем вследствие такого обмана, ― отметил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

В целом пенсионеры — наиболее уязвимая к схемам социальной инженерии категория, согласен управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов. При этом многие из них обладают определенными накоплениями. Эксперт добавил, что исторически доверие к сотрудникам ПФР выше, чем к работникам банка.

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Житель Новосибирска получает пенсию
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Мошенники постоянно меняют сценарии, в том числе обращаются к гражданам от имени различных госорганов, пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Он привел пример: в период самоизоляции фиксировались массовые рассылки мошеннических SMS-сообщений о нарушении режима карантина, необходимости оплаты штрафа со ссылкой на выдуманное постановление Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее мошенники также использовали уловку с задолженностью по ЖКХ, добавили в МКБ.

Снизить могут

По данным ПФР, абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения. Однако их размер может быть и сокращен. Во-первых, при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат ― например, если человек уехал из северных регионов, сообщил «Известиям» доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Также если ранее человек имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности. Наконец, выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью ликвидирован, ― добавил Марсель Имамов.

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Работа межрайонной налоговой инспекции
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Пенсия по старости включена в состав доходов, на которые обращается взыскание по исполнительным документам ― по большей части размер взыскания не может превышать 50% от доходов, подтвердил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. При этом обычно пенсионеру заранее направляется уведомление о грядущем списании.

В ноябре 2020 года ТАСС сообщал, что более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Впрочем, люди пожилого возраста в большинстве своем более ответственные заемщики, чем молодежь, отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств: среди банковских заемщиков люди старше 55 лет составляют порядка 15%.

Гораздо чаще для влияния на жертв злоумышленники пользуются распространением рекламы о перерасчете пенсии в сторону увеличения, рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Однако, учитывая непростую экономическую ситуацию, теперь мошенники спекулируют уже не на простой человеческой жадности, а на страхе потерять последнее, добавила она. Эксперт также сообщила, что проект ОНФ «Мошеловка» зафиксировал несколько десятков похожих обращений россиян ― о попытках мошеннических атак под предлогом снижения размеров социальных пособий.

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