Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Несколько единиц военной техники США оказались в руках талибов
Культура
Netflix выпустил анимационный спин-офф «Ведьмака»
Мир
Американца приговорили к шести месяцам тюрьмы за сожжение плаката BLM
Мир
В ЛНР начали вскрытие массовых захоронений жертв обстрелов в Донбассе
Экономика
Россияне вложили в зарубежные акции через площадку Мосбиржи 26,5 млрд рублей
Общество
Прокуратура Дагестана начала проверку информации о блокировании туристов
Мир
Российские военные корабли пришвартовались в порту Алжира
Общество
По факту пожара в Псковской области возбудили уголовное дело
Мир
США обсудили с талибами вопрос о контроле над аэропортом в Кабуле

ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену номеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобного рода инициативы, можно ввести уголовную ответственность. Такое предложение содержится в письме «Народного фронта» (ОНФ), адресованного главе Минцифры Максуту Шадаеву и предоставленного во вторник, 24 августа, изданием «Коммерсант».

Помимо обозначенного решения проблемы, документ предусматривает необходимость обязать операторов на безвозмездной основе уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств.

Бесчестно говоря: как россияне троллят телефонных мошенников
Одни убеждают, что денег попросту нет, другие дразнят «сотнями тысяч» на счету

Ежемесячно махинации телефонных мошенников обходятся россиянам в 3,5-5 млрд рублей — такую оценку предоставил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Инициативу о введении уголовной ответственности за телефонное мошенничество поддержал Центральный банк (ЦБ), по оценке которого за первый квартал текущего года было выявлено 6,1 тыс. номеров, используемых преступниками, что на 38% превышает аналогичные показатели прошлого года. В свою очередь в Минцифры сообщили о разработке трех концепций систем, направленных на борьбу с нежелательными звонками.

Однако как указал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, введение уголовной ответственности за подмену телефонных номеров вряд ли решит проблему: как минимум по той причине, что кроме мошенников подобного рода мерами для информирования клиентов пользуются банки, ритейл и сфера услуг. Кусков добавил: в обращении компании находится порядка 11 млн серых сим-карт.

«Запретительные меры в одной стране могут привести к тому, что злоумышленники используют аналогичные сервисы за рубежом. Бесконтрольные блокировки (без предупреждений и суда) могут привести к ложным срабатываниям, когда будут блокироваться и легальные сервисы», — поделился руководитель департамента Group-|IB Андрей Колмаков.

С поддержкой инициативы о введении уголовной ответственности выступил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Он отметил, что проект еще «достаточно сырой», но сама мера по блокировке серых номеров относится к категории крайне актуальных задач. Эксперт также предположил, что основной проблемой будет «техническая неготовность провайдеров и даже их незаинтересованность, ведь даже подменные номера — это трафик, и он оплачивается».

Накануне, 23 августа, в российском МВД рассказали об выявлении телефонных мошенников по типичным фразам, которые используются преступниками в процессе общения с потенциальной жертвой. Как правило, злоумышленники рассказывают о неких родственниках, попавших в беду, или же грозятся проверками организации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021