ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену номеров

За подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобного рода инициативы, можно ввести уголовную ответственность. Такое предложение содержится в письме «Народного фронта» (ОНФ), адресованного главе Минцифры Максуту Шадаеву и предоставленного во вторник, 24 августа, изданием «Коммерсант».

Помимо обозначенного решения проблемы, документ предусматривает необходимость обязать операторов на безвозмездной основе уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств.

Ежемесячно махинации телефонных мошенников обходятся россиянам в 3,5-5 млрд рублей — такую оценку предоставил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Инициативу о введении уголовной ответственности за телефонное мошенничество поддержал Центральный банк (ЦБ), по оценке которого за первый квартал текущего года было выявлено 6,1 тыс. номеров, используемых преступниками, что на 38% превышает аналогичные показатели прошлого года. В свою очередь в Минцифры сообщили о разработке трех концепций систем, направленных на борьбу с нежелательными звонками.

Однако как указал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, введение уголовной ответственности за подмену телефонных номеров вряд ли решит проблему: как минимум по той причине, что кроме мошенников подобного рода мерами для информирования клиентов пользуются банки, ритейл и сфера услуг. Кусков добавил: в обращении компании находится порядка 11 млн серых сим-карт.

«Запретительные меры в одной стране могут привести к тому, что злоумышленники используют аналогичные сервисы за рубежом. Бесконтрольные блокировки (без предупреждений и суда) могут привести к ложным срабатываниям, когда будут блокироваться и легальные сервисы», — поделился руководитель департамента Group-|IB Андрей Колмаков.

С поддержкой инициативы о введении уголовной ответственности выступил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Он отметил, что проект еще «достаточно сырой», но сама мера по блокировке серых номеров относится к категории крайне актуальных задач. Эксперт также предположил, что основной проблемой будет «техническая неготовность провайдеров и даже их незаинтересованность, ведь даже подменные номера — это трафик, и он оплачивается».

Накануне, 23 августа, в российском МВД рассказали об выявлении телефонных мошенников по типичным фразам, которые используются преступниками в процессе общения с потенциальной жертвой. Как правило, злоумышленники рассказывают о неких родственниках, попавших в беду, или же грозятся проверками организации.