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Полиция назвала типичные фразы телефонных мошенников

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Определить телефонных мошенников можно по типичным фразам, которые они используют с целью получить личные данные и денежные средства жертвы. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщается на сайте главного управления МВД РФ по Московской области.

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Так, чаще всего злоумышленники сообщают жертве о том, что родственник или близкий человек попал в беду. Также они могут грозить проверками организации, а также «предупреждать» о якобы происходящих операциях по списанию с банковского счета.

Кром того, телефонные мошенники используют такие фразы, как «Вам ошибочно переведены деньги», «Вы участвуете в акции и выиграли приз» или «Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться».

Полиция предупреждает, что нередко злоумышленники сообщают о «блокировке» почтового ящика и просят перейти по ссылке. Также они могут использовать фразу «Вы можете предупредить преступление».

«Не передавайте свои технические устройства незнакомым и малознакомым лицам, ни при каких обстоятельствах не сообщайте пароли и коды доступа к банковским картам и счетам ни один из представителей банка не запросит у клиента данную информацию», — призвали в ведомстве.

Ранее одним из описанных способов мошенники смогли убедить 82-летнюю дочь знаменитого летчика Валерия Чкалова перевести им 23 млн рублей. Злоумышленников задержали, им грозит до десяти лет лишения свободы, пишет «Газета.ру».

22 августа врач-психиатр и психолог Александр Федорович рассказал, чтобы защититься от банковских мошенников, которые звонят по телефону, нужно помнить об определенных правилах безопасности.

Специалист посоветовал самостоятельно наклеить на карту предупреждение не давать никому свои данные. Это особенно поможет пожилым, которые плохо ориентируются в современных средствах связи и потому уязвимы для злоумышленников, использующих интернет и телефон.

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