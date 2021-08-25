Путин поддержал идею ввести традицию поднимать российский флаг в школах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о введении традиции ежедневно поднимать в российских школах государственный флаг. Предложение об этом внес представитель детского центра «Артек» Вячеслав Антипов в ходе видеовстречи главы государства с общественниками в среду, 25 августа.

Путин напомнил, что практика поднятия государственного флага распространена в учебных заведениях по всему миру. Он назвал эту традицию хорошей.

«Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера — например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — заключил президент.

Предложение поднимать флаг России обсуждалось накануне, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Федеральный закон «Об образовании» не препятствует, а даже поощряет появление такой традиции, уточнила она.

Средства на эти цели выделят из федерального бюджета, объем определят после установления единого стандарта.

Как добавляет «Газета.ру», Путин в ходе встречи предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. Он подчеркнул необходимость совершенствовать оплату труда педагогов исходя из бюджетных возможностей.

Кроме того, президент заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в российских школах. При этом в середине июня Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым уже призывал «допустить в конце концов» родителей к контролю за качеством горячего питания в школах. Тогда министр заявил, что родителей привлекают к этому. Он отметил, что они являются самыми ответственными контролерами.