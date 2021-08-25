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Путин дал напутствие школьникам и педагогам перед новым учебным годом

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Президент России Владимир Путин пожелал успехов школьникам и учителям в преддверии 1 сентября. Свое напутствие лидер произнес во время открытия заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования.

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«Я в преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем — в добрый час!» — сказал глава государства.

Он также обратил внимание на то, что школа играет огромную роль в развитии человека, всего общества, государства.

«Школьное образование во многом объединяет страну, делает нас единым народом. И то, как развиваются школы, — значимый показатель эффективности работы региональной и муниципальных команд», — добавил Путин.

Ранее в ходе мероприятия глава государства поддержал идею создания онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Путин назвал ее очень своевременной и подчеркнул, что Россия пока немного отстает от других стран в этой области.

Также, затрагивая школьную тему в ходе встречи с общественниками, российский лидер заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в школах. В середине июня Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым уже призывал «допустить в конце концов» родителей к контролю за качеством горячего питания. Тогда министр заявил, что родителей привлекают к этому.

Кроме того, Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаги в школах страны. Такая традиция, по словам президента, существует во многих странах мира.

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