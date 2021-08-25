В ГД оценили срыв Киевом переговоров гуманитарной подгруппы по Донбассу

Украинские власти делают всё, чтобы Минские соглашения не выполнялись. Об этом в среду, 25 августа, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя срыв Киевом заседания гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу.

«Урегулирование не развивается, нет большой позитивной динамики именно потому, что украинские власти проявляют незаинтересованность в решении соответствующих вопросов. Более того, со стороны Киева был сделан ряд заявлений, из которых следует, что Киев хотел бы вообще взорвать Минские соглашения в нынешнем виде», — сказал он.

По словам политика, украинские власти путем блокировки и саботажа отдельных мероприятий делают всё, чтобы Минские соглашения не выполнялись.

Новиков отметил, что такие действия Киева могут продолжаться очень долго, а задача России состоит в том, чтобы в интересах населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и с целью избежать худшие сценарии настаивать на соблюдении Минских договоренностей. Депутат подчеркнул, что отчасти это удается сделать, хотя соглашения постоянно нарушаются, однако в сплошной военный конфликт это не превратилось.

«Россия стоит на позиции их исполнения. Наша задача состоит в том, чтобы и дальше по дипломатическим каналам добиваться, чтобы Минские соглашения исполнялись. Это зависит не только от воли Украины, но и в значительной мере от позиции целого ряда европейских правительств. <…> Благодаря многоуровневой деятельности удается предотвратить срыв, деактуализацию Минских соглашений. Этим путем надо идти и дальше, это задача-минимум, без решения которой трудно говорить о чем-то еще», — заключил Новиков.

Ранее в этот день пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила о том, что представители Киева сорвали заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Она также рассказала, что на обсуждение подгруппы были вынесены такие вопросы, как процессуальная очистка лиц, которые были переданы в ходе обменов между сторонами, открытие двух новых пунктов пропуска на линии разграничения и возможность обсудить новые этапы взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.