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В ГД оценили срыв Киевом переговоров гуманитарной подгруппы по Донбассу

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Украинские власти делают всё, чтобы Минские соглашения не выполнялись. Об этом в среду, 25 августа, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя срыв Киевом заседания гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу.

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«Урегулирование не развивается, нет большой позитивной динамики именно потому, что украинские власти проявляют незаинтересованность в решении соответствующих вопросов. Более того, со стороны Киева был сделан ряд заявлений, из которых следует, что Киев хотел бы вообще взорвать Минские соглашения в нынешнем виде», — сказал он.

По словам политика, украинские власти путем блокировки и саботажа отдельных мероприятий делают всё, чтобы Минские соглашения не выполнялись.

Новиков отметил, что такие действия Киева могут продолжаться очень долго, а задача России состоит в том, чтобы в интересах населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и с целью избежать худшие сценарии настаивать на соблюдении Минских договоренностей. Депутат подчеркнул, что отчасти это удается сделать, хотя соглашения постоянно нарушаются, однако в сплошной военный конфликт это не превратилось.

«Россия стоит на позиции их исполнения. Наша задача состоит в том, чтобы и дальше по дипломатическим каналам добиваться, чтобы Минские соглашения исполнялись. Это зависит не только от воли Украины, но и в значительной мере от позиции целого ряда европейских правительств. <…> Благодаря многоуровневой деятельности удается предотвратить срыв, деактуализацию Минских соглашений. Этим путем надо идти и дальше, это задача-минимум, без решения которой трудно говорить о чем-то еще», — заключил Новиков.

Ранее в этот день пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила о том, что представители Киева сорвали заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Она также рассказала, что на обсуждение подгруппы были вынесены такие вопросы, как процессуальная очистка лиц, которые были переданы в ходе обменов между сторонами, открытие двух новых пунктов пропуска на линии разграничения и возможность обсудить новые этапы взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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