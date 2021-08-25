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В ЛНР заявили о срыве Киевом переговоров гуманитарной подгруппы по Донбассу

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Представители Киева сорвали заседание подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в среду, 25 августа, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

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«Украина сорвала заседание подгруппы по гуманитарным вопроса. Причины срыва заседания — нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства по всем пунктам повестки дня. <…> Исчерпав все «аргументы», Украина решила использовать процедурный вопрос, чтобы заблокировать переговоры», — написала она в официальном Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

Ковшарь отметила, что на обсуждение подгруппы были вынесены такие вопросы, как процессуальная очистка лиц, которые были переданы в ходе обменов между сторонами, открытие двух новых пунктов пропуска на линии разграничения и возможность обсудить новые этапы взаимного освобождения удерживаемых лиц.

23 августа глава ЛНР Леонид Пасечник в своей статье об истории Донбасса и причинах конфликта на юго-востоке Украины написал, что отправной точкой для самоидентификации региона стали события в стране в 2013–2014 годах. Также он подчеркнул, что жителям Донбасса всегда была чужда радикальность майдана и чиновников, которые затем пришли к власти в Киеве.

Ранее, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате.

В частности, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Меркель со своей стороны выступила за проведение встречи в нормандском формате. Она считает, что Россия «является неотъемлемым участником войны в Донбассе» и должна пойти на переговоры с Украиной.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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