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Тело убитой в Тюмени девочки нашли косильщики травы

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Журналисты телеканала РЕН ТВ 25 августа побеседовали с мужчиной, который находился на месте обнаружения тела убитой в Тюмени восьмилетней девочки.

Мужчина входит в состав бригады, отвечающей за скос травы и уборку территории. По его словам, тело обнаружили наемные сотрудники из объединенной группы.

«Приезжали наемные рабочие. Это в администрации нужно спрашивать. Мы своего одного человека привезли и сразу увезли, тело уже нашли»,— рассказал он.

При этом, как отметил мужчина, у местных криминалистов на тот момент могла быть оперативная информация о нахождении тела девочки, поскольку там было «много странностей», и, по словам мужчины, неясно, почему начали косить именно с того места.

В настоящий момент, как сообщает корреспондент РЕН ТВ с места событий, в доме по соседству с тем, в котором жила убитая девочка, ведутся обыски. Следователи проверяют 40-летнего местного жителя.

Тело обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

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