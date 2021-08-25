Эксперты назвали наиболее часто подвергающиеся взлому аккаунтов соцсети

Чаще всего попыткам взлома подвергаются аккаунты пользователей соцсетей «ВКонтакте», Instagram, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом в среду, 25 августа, рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, такая статистика может быть связана с услугами по взлому аккаунтов. Так, некоторые продавцы в действительности не предоставляют данную услугу, а просто обманывают людей, указал специалист.

«Реальные же хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени. Иногда они могут искать пароль в утечке, что значительно снизит цену поиска, а если действует злоумышленник-инсайдер из компании-разработчика, то, скорее всего, высокая цена будет обусловлена обычным риском для преступника», — приводит «РИА Новости» слова Волошина.

Отмечается, что цена за взлом аккаунта во «ВКонтакте» варьируется от 700 до 12 тыс. рублей. За Instagram мошенники обычно просят около 40 тыс. рублей.

Дороже всего стоит взлом мессенджеров Telegram и WhatsApp — цена может доходить до 130–170 тыс. рублей. Стоимость вскрытия электронной почты составляет от 3 тыс. до 110 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Накануне сообщалось, что хакеры выложили в открытый доступ архив размером 809 ГБ с содержанием в виде более 1,3 млн сканов паспортов граждан России, которые были похищены в результате взлома серверов косметической компании Oriflame.