Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
Общество
Жителя Хабаровского края обвинили в покушении на убийство трехлетнего сына
Наука
На российском модуле МКС «Наука» впервые открыли иллюминатор
Мир
Хакеры выставили на продажу паспорта более 1,3 млн россиян
Армия
В России создали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций
Мир
Прохожий получил ранение при стрельбе в центре Манхэттена
Армия
Конкурс «Эльбрусское кольцо» стартовал в Приэльбрусье
Мир
Пользователи в США столкнулись с неполадками в Instagram
Мир
Военные РФ установили рекорд по времени прохождения трассы на БТР-82А

Хакеры выставили на продажу паспорта более 1,3 млн россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры выложили в открытый доступ архив размером 809 ГБ с содержанием в виде более 1,3 млн сканов паспортов граждан России, которые были похищены в результате взлома серверов косметической компании Oriflame. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Securitylab.

Цифра для: средняя цена доступа к взломанной компании в Сети достигла $5400
Почему эксперты фиксируют снижение стоимости услуг хакеров

Уточняется, что о похищении 4 ТБ данных с серверов компании неизвестные сообщили еще в начале августа. Тогда преступники опубликовали более 800 тыс. файлов с паспортными сведениями, в числе которых — более 25 тыс. принадлежат гражданам Грузии и более 700 тыс. — жителям Казахстана.

Таким образом, на теневой платформе RaidForums были выставлены на продажу паспортные данные более 1,3 млн россиян, пишет «Коммерсант».

«Вероятно, компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ», — сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Ранее, в мае, паспортные данные и контакты пассажиров авиакомпании Air India были опубликованы хакерами в Сети. Уточняется, что злоумышленники украли сведения 4,5 млн клиентов компании после взлома швейцарской системы SITA.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021