Хакеры выставили на продажу паспорта более 1,3 млн россиян

Хакеры выложили в открытый доступ архив размером 809 ГБ с содержанием в виде более 1,3 млн сканов паспортов граждан России, которые были похищены в результате взлома серверов косметической компании Oriflame. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Securitylab.

Уточняется, что о похищении 4 ТБ данных с серверов компании неизвестные сообщили еще в начале августа. Тогда преступники опубликовали более 800 тыс. файлов с паспортными сведениями, в числе которых — более 25 тыс. принадлежат гражданам Грузии и более 700 тыс. — жителям Казахстана.

Таким образом, на теневой платформе RaidForums были выставлены на продажу паспортные данные более 1,3 млн россиян, пишет «Коммерсант».

«Вероятно, компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ», — сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Ранее, в мае, паспортные данные и контакты пассажиров авиакомпании Air India были опубликованы хакерами в Сети. Уточняется, что злоумышленники украли сведения 4,5 млн клиентов компании после взлома швейцарской системы SITA.