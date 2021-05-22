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Данные о пассажирах авиакомпании Air India попали к хакерам

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Произошла утечка личных данных пассажиров авиакомпании Air India за 10 лет, в Сеть попали паспортная и контактная информация пассажиров. Об этом в субботу, 15 мая, сообщается на сайте перевозчика.

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«Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, и касалось имени, даты рождения, контактной информации, паспортной информации, информации о билетах, данные часто летающих пассажиров Star Allianceи Air India, а также данные кредитных карт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные 4,5 млн пассажиров авиакомпании попали к хакерам после взлома швейцарской системы SITA, которая предоставляет IT-услуги в авиационной отрасли.

Наемные специалисты по защите данных были привлечены к расследованию произошедшего инцидента, кроме того, в компании проводятся меры по обеспечению защищенности информации клиентов, отметили в перевозчике.

«В то время как мы и наш обработчик данных продолжаем принимать меры по исправлению положения, включая, но не ограничиваясь вышеизложенным, мы также рекомендуем пассажирам менять пароли везде, где это применимо, для обеспечения безопасности их персональных данных», — заключили в Air India.

15 апреля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о готовности законопроекта об ответственности за массовые утечки личных данных.

С августа 2015 года в России действует закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

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