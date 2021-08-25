Сотрудники МЧС вырвались из огненного кольца в Мордовии

Сотрудники МЧС и военные Минобороны сумели выбраться из огненного кольца на территории Мордовского заповедника. Об этом 25 августа сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Никто из людей не пострадал. Техника также находится в полной сохранности. Пожарные и военные, привлеченные к тушению огня, оказались в огненном кольце из-за верхового пожара, который начал быстро распространяться из-за ветра.

Военные и сотрудники МЧС провели вырубку деревьев, смогли локализовать огонь и вручную расчистить дорогу. Спустя несколько часов сотрудники ведомств смогли отойти на безопасное расстояние.

Ранее, 24 августа, в пресс-службе МЧС России сообщили, что природный пожар уничтожил почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 10 тыс. га. При этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования был введен в Нижегородской области и Республике Мордовия из-за лесных пожаров

21 августа лесной пожар, распространившийся из Мордовского заповедника на территорию Нижегородской области, уничтожил 11 домов в поселке Стеклянный.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа. Из-за погодных условий огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.

На место направили спасателей и пожарных из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасателей Ногинского спасательного центра МЧС РФ с насосно-рукавным комплексом «Шквал». К тушению привлечены силы и средства в составе 550 человек и 123 единицы техники.