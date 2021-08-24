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В МЧС заявили об уничтожении почти трети Мордовского заповедника из-за пожара

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Природный пожар уничтожил почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 10 тыс. га. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Группировка сил и средств МЧС России задействована в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника... По состоянию на 16:00 мск площадь, пройденная огнем, составляет около 10 тыс. га», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

При этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования был введен в Нижегородской области и Республике Мордовия из-за лесных пожаров, передает RT.

21 августа лесной пожар, распространившийся из Мордовского заповедника на территорию Нижегородской области, уничтожил 11 домов в поселке Стеклянный.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа. Из-за погодных условий огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.

На место направили спасателей и пожарных из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасателей Ногинского спасательного центра МЧС РФ с насосно-рукавным комплексом «Шквал». К тушению привлечены силы и средства в составе 550 человек и 123 единицы техники, пишет REGNUM.

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