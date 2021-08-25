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Эксперт рассказал о самых востребованных IT-специальностях в будущем

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Рынок будущего привлекателен своими перспективами с точки зрения спроса на специалистов IT-направлений, но тем не менее и представителям смежных специальностей будут предоставлены возможности проявить себя. Об этом в среду, 25 августа, рассказал старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов.

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«Будут востребованы буквально все IT-специальности, которые только можно себе представить. Разработчики, инженеры поддержки всегда найдут хорошую работу. Огромный спрос будет на системных и бизнес-аналитиков: на каждом проекте нужен человек, который может поговорить с пользователями продукта, оценить реальные потребности и внятно поставить задачу на разработку. То есть быть, по сути, связующим звеном между программистами и конечными потребителям», — поделился эксперт в ходе своей беседы с «РИА Новости».

Сфера IT, как отметил эксперт, предоставляет массу возможностей для людей с развитыми коммуникативными навыками, базовыми техническими знаниями и хорошим системным мышлением.

«Всё большей востребованностью в IT пользуются профессионалы из других областей, причем не на стороне бэк-офиса, а непосредственно в рамках разработки и внедрения IT-систем. Так, начали появляться новые смежные профессии. Например, UX/UI-дизайнеры разрабатывают внешний вид систем, приложений», — сообщил Солодилов.

Он также добавил, что показатели по высокому спросу можно будет наблюдать на специальность IT-юриста, что обусловлено возникновением потребности в регулировании правового взаимодействия в Сети, защите интеллектуальной собственности и интересов в рамках работы с цифровыми продуктами. Пригодится в том числе знание иностранных языков, в частности при создании лингвистических IT-систем, которые предусматривают максимально натуральный перевод информации с учетом таких аспектов, как контекст и семантика языка.

«Таким образом, не только технические специалисты могут найти себя в IT. Создание хорошего цифрового продукта или решения сейчас требует понимания психологии пользователя, хорошо структурированного, яркого и качественно подготовленного контента, работы с визуализацией и удобством пользовательского интерфейса. Тут себя могут проявить представители различных гуманитарных специальностей. Ведь создание удобного человеку инструмента — это во многом творческая задача», — заключил эксперт.

Ранее, 17 августа, в Москве состоялось обсуждение цифрового манифеста — документа, затрагивающего цифровую составляющую будущего России. В частности инициатива направлена на решение бюрократических проблем, распространенных в множестве российских школ.

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