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Эксперты обсудили цифровое будущее России

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В Москве 17 августа прошло обсуждение цифрового манифеста — документа, формирующего цифровое будущее России.

«Главная задача, которую мы можем решать уже сегодня, — это экономия времени и ликвидация бюрократии. Это вторая проблема, которую называют все независимо от региона, независимо от школы — сильная, слабая, — все называют эту проблему. Надо снизить бюрократическую нагрузку на педагога, и, конечно, от нас ожидают, что именно цифровыми инструментами это можно сделать»,— заявила сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

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По словам экспертов, сфера образования является очень хрупкой, поэтому необходимо действовать очень осторожно.

Цифровой манифест будет построен на трех основных постулатах — безопасности пользователей в Сети, их свободе и развитии самой индустрии цифровых технологий. Народную программу, в которую войдет этот документ, партия «Единая Россия» обсудит на предстоящем съезде.

Ранее, 9 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что цифровая трансформация в России ускоряется и до конца 2023 года затронет 40% российской экономики. По словам премьер-министра, в ближайшие два с половиной года в цифровой формат будут переведены все социально значимые государственные и муниципальные услуги. Граждане смогут получать их в максимально быстрой и удобной форме, добавил политик.

В апреле эксперты консалтинговой компании BCG отметили, что Москва оказалась в числе лидеров по созданию цифровой инфраструктурной базы для школьного образования. Согласно данным BCG, к 2035 году доля высококвалифицированных рабочих мест в Москве увеличится с 30 до 50%, а цифровые навыки будут необходимы для 45% новых профессий.

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