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Рогозин назвал сроки решения вопроса присутствия России на МКС

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Вопрос о продолжении участия России в проекте Международной космической станции (МКС) должен решиться в ближайшие месяцы. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 24 августа, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев», — ответил он на вопрос, когда появится ясность в части перспектив российского присутствия на МКС.

Во вторник также сообщалось, что выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США.

31 июля стало известно, что «Роскосмос» сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС до полутора лет.

Ранее в этот день Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля к МКС намечен на 24 ноября. Это будет узловой модуль «Причал», который позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

29 июля к МКС пристыковался многофункциональный лабораторный модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Он создан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС и стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.

РФ планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и создать свою национальную орбитальную станцию. Первый вариант ее создания предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС — их отделение вместе с пристыкованной ранее «Наукой». Второй вариант предусматривает создание станции на высокоширотной орбите.

Ожидается, что станция будет не постоянно обитаемой, ее будут посещать экипажи из 2–4 человек. Полеты к ней будут осуществлять грузовые корабли «Прогресс», пилотируемые «Союзы» и «Орлы».

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