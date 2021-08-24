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Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США

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Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 3 и 9 сентября, то есть на сутки позже, чем планировалось. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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Изначально планировалось, что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос 2 и 8 сентября, но по просьбе американских партнеров выход перенесли.

«Внекорабельная деятельность космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва перенесена на 3 и 9 сентября», — сообщается в Telegram-канале корпорации.

Задачей российских космонавтов в открытом космосе является прокладка электрических и информационных кабелей между модулями «Звезда» и «Наука». Всего в 2021 году выполнено девять выходов в открытый космос с борта МКС: один по российской программе и восемь — по американской.

Накануне также сообщалось, что выход в открытый космос американского астронавта Марка Ванде Хая и его японского коллеги Акихико Хосидэ, который должен был произойти совместно с российскими космонавтами, был отложен по причине медицинских противопоказаний, зафиксированных у Хая. В то же время в НАСА отметили, что данная проблема не требует скорой помощи, пишет «Газета.ру».

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