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Стали известны даты ближайших выходов российских космонавтов в открытый космос

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Следующие выходы в открытый космос российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва запланированы на 2 и 8 сентября. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

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«Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции начинают готовиться к предстоящим выходам в открытый космос. Ближайшие из них предварительно запланированы на 2 и 8 сентября 2021 года», — указано в публикации.

Внекорабельные работы будут нацелены на интеграцию нового модуля «Наука» на внешней стороне Международной космической станции (МКС), уточнили в госкорпорации.

Также отмечается, что перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-18» с модуля «Рассвет» МКС на новый модуль «Наука» намечена на 28 сентября.

«По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), отстыковка корабля от модуля «Рассвет» и стыковка с «Наукой» запланированы на 28 сентября 2021 года», — говорится в заявлении.

Как уточнили в «Роскосмосе», в результате перестыковки «Союз МС-18» освободит стыковочный узел для «Союза МС-19», запуск которого запланирован на 5 октября.

30 июля модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавтам удалось их отключить.

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

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