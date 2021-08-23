NASA отложило выход астронавта в открытый космос из-за медицинской проблемы

Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) американского астронавта Марка Ванде Хая и его японского коллеги Акихико Хосидэ был отложен по причине медицинских противопоказаний, зафиксированных у Хая. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Эта проблема не требует неотложной медицинской помощи. Выход в открытый космос отложен, и члены экипажа продолжают выполнять другие работы на станции», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте космического ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент оценивается возможность выхода в открытый космос после запуска космического корабля SpaceX CRS-23, который, как ожидается, должен состояться 28 августа, а также выходов в открытое космическое пространство совместно с российскими космонавтами.

Ранее, 3 августа, источник «РИА Новости» сообщил о том, что выход Хая и Хосидэ в открытый космос посвящается подготовке к установке новой панели солнечного источника питания iROSA снаружи американского сегмента станции.

В июне во время трех выходов астронавтов были установлены и раскрыты две панели iROSA. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей. Они предназначены для генерации большего количества электроэнергии.

Всего в 2021 году выполнено девять выходов в открытый космос с борта МКС: один — по российской программе и восемь — по американской. В начале сентября намечается два выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, задача которых — проложить электрические и информационные кабели между модулями «Звезда» и «Наука».