Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России

В России впервые в истории есть возможность в целом решить жилищный вопрос. Об этом во вторник, 24 августа, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой корпорации «ДОМ.РФ». Виталием Мутко.

«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России, в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом», — сказал глава государства.

Президент отметил, что корпорация является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в жилищной сфере. Само по себе жилье, как отметил Путин, является важнейшей составляющей для любого человека и семьи. В этой области остается еще очень много нерешенных задач, подчеркнул он.

Ранее в этот же день российский лидер на съезде партии «Единая Россия» заявил, что в стране необходимо не только поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, но и запустить новую программу. В качестве первоочередного шага Путин предложил выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Также во вторник глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов. Такая мера, по его мнению, позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов регионов.