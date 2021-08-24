Путин рассказал об образе будущего России

Национальной идеей, образом будущего страны должна стать большая крепкая семья. Об этом в ходе пленарного заседания съезда «Единой России» во вторник, 24 августа, заявил президент России Владимир Путин.

«Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, — по сути, и должна быть вот этим образом будущего России», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что ничего здесь придумывать и не нужно.

Российский лидер в ходе заседания также предложил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями и поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, а также запустить новую программу в этой области. Также глава государства указал на важность поддержки пенсионеров и многодетных семей.

Ранее, 30 июня, президент РФ в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какую страну хочет передать будущему поколению. По его словам, будущее человечества связано с генетикой, биологией и всем тем, что находится на стыке дисциплин. Российский лидер обратил внимание на то, что у РФ есть колоссальные конкурентные преимущества.