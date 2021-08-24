Путин призвал кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров

Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, 24 августа, что в стране нужно кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС.

«Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос», — отметил глава государства на пленарном заседании съезда «Единой России».

Российский лидер обратил внимание на важность четкого определения полномочий уровня власти в данной сфере. Он призвал предусмотреть нормативное оформление механизма своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Накануне замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что все основные очаги пожаров в Якутии (Республика Саха) ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль. Он также отметил, что в соответствии с решением правительства России Росрезерв в тот же день выделил оборудование, технику для борьбы с пожарами, а также продовольствие, которые в Якутию доставят два борта МЧС.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян 18 августа назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.

14 августа Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.