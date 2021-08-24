Прямой эфир
Мир
Пентагон подтвердил намерение завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа
Общество
Путин призвал кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров
Общество
В Москве детские сады начнут принимать детей с 2,2 года
Армия
Строительство атомных подлодок проекта 885 «Ясень» будет продолжено
Мир
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным

Путин призвал кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, 24 августа, что в стране нужно кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС.

«Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос», — отметил глава государства на пленарном заседании съезда «Единой России».

Не оставлять на потоп: чиновникам дали два дня на предложения по поддержке регионов
Проекты поручений по восстановлению инфраструктуры и помощи пострадавшим от стихии должны быть готовы к 16 августа

Российский лидер обратил внимание на важность четкого определения полномочий уровня власти в данной сфере. Он призвал предусмотреть нормативное оформление механизма своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Накануне замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что все основные очаги пожаров в Якутии (Республика Саха) ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль. Он также отметил, что в соответствии с решением правительства России Росрезерв в тот же день выделил оборудование, технику для борьбы с пожарами, а также продовольствие, которые в Якутию доставят два борта МЧС.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян 18 августа назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.

14 августа Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021