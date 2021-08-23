В МЧС заявили о ликвидации основных очагов пожаров в Якутии
Все основные очаги пожаров в Якутии (Республика Саха) ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
«Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента России Владимира Путина возложить координацию [работ по борьбе с пожарами. — Ред.] на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет», — сообщил Яцуценко.
Замглавы ведомства отметил, что в соответствии с решением правительства России Росрезерв 23 августа выделил оборудование, технику для борьбы с пожарами, а также продовольствие, которые в Якутию доставят два борта МЧС.
19 августа глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что распространение лесных пожаров в Якутии остановилось. Также он выразил надежду, что основные очаги возгорания в регионе удастся ликвидировать в течение нескольких недель.
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян 18 августа назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.
14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.