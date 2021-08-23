Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
Новости компаний
Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники
Авто
В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве

В МЧС заявили о ликвидации основных очагов пожаров в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все основные очаги пожаров в Якутии (Республика Саха) ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

Пожарный просчет: сгоревшие на Урале деревни месяц жили в кольце огня
Приведет ли засуха к возгораниям в лесах в других регионах

«Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента России Владимира Путина возложить координацию [работ по борьбе с пожарами. — Ред.] на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет», — сообщил Яцуценко.

Замглавы ведомства отметил, что в соответствии с решением правительства России Росрезерв 23 августа выделил оборудование, технику для борьбы с пожарами, а также продовольствие, которые в Якутию доставят два борта МЧС.

19 августа глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что распространение лесных пожаров в Якутии остановилось. Также он выразил надежду, что основные очаги возгорания в регионе удастся ликвидировать в течение нескольких недель.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян 18 августа назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021