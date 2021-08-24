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Титов предложил разрешить докупать трудовой стаж

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Россияне должны получить возможность выходить на пенсию с 55 лет и докупать трудовой стаж. Об этом заявил журналистам председатель координационного совета Института экономики роста имени Столыпина, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам презентации соответствующей реформы во вторник, 24 августа.

Предложение разработали специалисты Института экономики роста имени Столыпина.

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По словам Титова, система «покупки» стажа есть во многих странах: если гражданин хочет дополнительно купить себе стаж, то есть увеличить пенсионные выплаты, он может доплатить за это из собственных накоплений.

Он также предложил уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, «обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию». Бизнес-омбудсмен отметил, что с работающих и взносы берут «очень высокие» — 30% составляет ставка по социальным страховым взносам.

«Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение», — сказал он.

По его словам, каждый гражданин должен получить право самостоятельно решать, когда выходить на пенсию. В Столыпинском институте предложили сделать минимальным возрастом выхода на пенсию 55 лет, а размер пенсии рассчитывать в зависимости от трудового стажа и доходов.

Таким образом, у человека будет выбор: выйти раньше и получать небольшую пенсию или выходить, когда уровень пенсии будет соответствовать ожиданиям, пояснил Титов.

22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» российский лидер Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить пенсионерам в 2021 году по 10 тыс. рублей.

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