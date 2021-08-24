В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами

За семь месяцев текущего года в Москве произошло 55 ДТП с участием электросамокатов. Об этом 24 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности — электросамокаты», — сообщила она.

По данным ведомства, в этих ДТП два человека погибли и 57 получили травмы. При этом, отметила Волк, почти 80% аварий произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов и при выезде из них.

В МВД России напомнили гражданам, использующим для передвижения самокаты, о необходимости соблюдения установленных правил и использовании защитной экипировки.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве 25-летний мужчина ехал на самокате и врезался в открытую дверь припаркованного автомобиля. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти его жизнь врачам не удалось. Водителю машины грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также 24 августа сообщалось, что в Сочи мужчина на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшую с переломами доставили в больницу. Личность водителя самоката установили.

Похожий случай произошел 9 августа. Тогда мужчина на самокате сбил ребенка в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Пострадавшего госпитализировали.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя участившиеся трагические инциденты с электросамокатами, заявлял, что нужно подумать об отказе от этого вида транспорта.