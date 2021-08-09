Мужчина на самокате сбил ребенка в музее-заповеднике «Коломенское»

Мужчина на самокате сбил малолетнего ребенка в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщили понедельник, 9 августа, источник в экстренных службах.

«В музее-заповеднике «Коломенское» на причале мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка. Его госпитализируют», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.

20 июля, в Центральном районе Санкт-Петербурга водитель такси сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

В момент происшествия мальчик находился рядом со своими родителями. Они не пострадали.

В УГИБДД призывают быть предельно внимательными при управлении электросамокатами, поскольку скорость данного транспортного средства значительно превышает скорость пешехода. Это означает, что водители авто могут вовремя не среагировать и не затормозить перед возникшим человеком.

Ранее в июле российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал участившиеся трагические инциденты с электросамокатами. По его мнению, нужно подумать об отказе от этого вида транспорта.

14 июля в Москве в результате ДТП на Воробьевых горах погиб российский ученый, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев. 80-летний мужчина ехал на велосипеде, когда на него на большой скорости налетел электросамокат.

17 июня в МВД РФ сообщили о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали.