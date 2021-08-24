Путин снял с должности замглавы СК РФ Рассохова

Президент РФ Владимир Путин уволил Ростислава Рассохова с поста замглавы Следственного комитета (СК) России. Соответствующий указ опубликован 24 августа на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу в день опубликования.

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — сказано в документе.

Рассохов был назначен на этот пост указом Путина от 12 мая 2020 года. До этого он руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК РФ.

5 августа глава государства подписал указ об освобождении с поста первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова. Вместо него на эту должность был назначен Евгений Забарчук, который до этого был заместителем министра юстиции РФ.

Любимов был назначен на пост первого замминистра юстиции 18 марта 2020 года.