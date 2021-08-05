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Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова. Соответствующий документ опубликован 5 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Вместо Любимова назначен Евгений Забарчук, который до этого занимал должность заместителя министра юстиции РФ.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Любимов был назначен на пост первого замминистра юстиции 18 марта.

24 июля Владимир Путин вновь назначил главу «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова председателем этой госкорпорации на пять лет. Шувалов впервые был назначен на пост главы ВЭБ.РФ указом президента в мае 2018 года после ухода с поста первого вице-премьера России.

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