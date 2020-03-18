Путин назначил Юрия Любимова первым заместителем министра юстиции
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Любимова первым заместителем министра юстиции РФ. Соответствующий указ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Любимова Юрия Сергеевича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее, 11 марта, председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения РФ.
Андрей Корнеев получил должность статс-секретаря — замминистра просвещения России, Денис Грибов и Дмитрий Глушко стали заместителями главы Минпросвещения.