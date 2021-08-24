В парламенте Армении произошла потасовка во время выступления Пашиняна

Потасовка произошла в парламенте Армении между сотрудниками службы безопасности и оппозиционными депутатами во вторник, 24 августа. Трансляцию заседания вели местные телеканалы.

Все началось после обращения депутата блока «Честь имею» Анны Мкртчян к премьер-министру страны Николу Пашиняну. Но она не стала задавать вопросы, а начала перечислять ошибки премьера. В частности, она указала, что Пашинян пришел на заседание с охраной. На это отреагировали парламентарии правящей фракции «Гражданский договор», а Мкртчян в ответ назвала их сторонниками «капитулянта».



«Я прошу службу безопасности вывести Анну Мкртчян из зала заседания», — заявил спикер парламента Ален Симонян.

Мкртчян отказалась подчиниться требованию спикера, после этого в зал вошли сотрудники службы безопасности, а депутаты от оппозиции попытались не подпустить их к Мкртчян. Симонян был вынужден объявить перерыв на 20 минут, прямая трансляция прервалась.

О пострадавших в результате потасовки не сообщается. Известно, что депутату от партия «Армения» Арцвику Минасяну порвали одежду, а Мкртчян по итогу вывели из зала, пишет «Sputnik Армения».

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом идет блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

Однако 2 июля четыре политические силы Армении — блок «Армения», партии «Пробуждение» и «Армянская родина», а также оппозиционный блок «Честь имею» — подали в Конституционный суд заявления с требованием признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов. КС Армении результаты выборов легитимными.

2 августа «Гражданский договор» выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Пашиняна. Президент Армении Армен Саркисян, согласно положениям конституции, назначил его премьер-министром страны.

В настоящее время парламент Армении насчитывает 107 депутатов. Так, «Гражданский договор» представлена 71 парламентарием, оппозиционный блок «Армения» получил 29 мандатов, у «Честь имею» семь мандатов.