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Парламентское большинство выдвинуло Пашиняна на пост премьера Армении

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Правящая парламентская фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила секретарь фракции Назени Багдасарян.

На своей странице в Facebook она опубликовала текст документа, который подписан главой фракции Айком Конджоряном и самой Багдасарян.

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Согласно конституции Армении, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания незамедлительно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.

Сам кабмин формируется в течение 15 дней после назначения премьера. Затем глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

В настоящее время Пашинян является исполняющим обязанности премьер-министра. До этого, 25 апреля, он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за премьером сложило полномочия.

3 мая парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром страны, тем самым начав процедуру роспуска.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом идет блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

Новый парламент сейчас состоит из 107 депутатов. Так, «Гражданский договор» представлена 71 парламентарием, оппозиционный блок «Армения» получил 29 мандатов, у «Честь имею» семь мандатов.

24 июня президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в парламент Армении и подтвердил обоюдный настрой на укрепление российско-армянских отношений.

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