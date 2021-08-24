Путин утвердил состав российской делегации на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 76-ю сессию Генассамблеи ООН. Согласно распоряжению главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации 24 августа, делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также членами делегации назначены замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заместителями членов делегации в распоряжении президента указаны директор департамента Министерства иностранных дел России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков, директор правового департамента внешнеполитического ведомства Евгений Загайнов и директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев, а также глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Владимир Тарабрин.

Кроме того, Путин поручил внешнеполитическому ведомству утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.

17 августа сообщалось, что на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, выступят примерно 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД. Так, например, 21 сентября в числе прочих на сессии выступят лидеры Бразилии, США, Ирана, Турции, Республики Корея, Узбекистана, Египта, Латвии, Мексики, Польши.

4 августа сообщалось, что на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия намерена указать на проблемы в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также призвать Запад отказаться от политизации работы этой организации.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября. Лавров выступит с речью на Генассамблее 25 сентября.