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Путин утвердил состав российской делегации на Генассамблее ООН

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Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 76-ю сессию Генассамблеи ООН. Согласно распоряжению главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации 24 августа, делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Также членами делегации назначены замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заместителями членов делегации в распоряжении президента указаны директор департамента Министерства иностранных дел России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков, директор правового департамента внешнеполитического ведомства Евгений Загайнов и директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев, а также глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Владимир Тарабрин.

Кроме того, Путин поручил внешнеполитическому ведомству утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.

17 августа сообщалось, что на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, выступят примерно 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД. Так, например, 21 сентября в числе прочих на сессии выступят лидеры Бразилии, США, Ирана, Турции, Республики Корея, Узбекистана, Египта, Латвии, Мексики, Польши.

4 августа сообщалось, что на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия намерена указать на проблемы в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также призвать Запад отказаться от политизации работы этой организации.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября. Лавров выступит с речью на Генассамблее 25 сентября.

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