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На Генассамблее ООН выступят около 110 глав государств

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На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, как ожидается, выступят примерно 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД. Об этом 16 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на предварительный список выступающих.

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Как ожидается, 21 сентября в числе прочих, на сессии выступят лидеры Бразилии, США, Ирана, Турции, Республики Корея, Узбекистана, Египта, Латвии, Мексики, Польши.

22 сентября, в числе прочих, слово возьмут лидеры Туниса, Молдавии, Эстонии, Венесуэлы, Монголии, Украины, Вьетнама, Афганистана.

На 23 сентября запланированы выступления лидеров, в том числе, ЮАР, Кубы, Марокко, Таджикистана, Азербайджана, Ливии, Южного Судана.

Также, согласно предварительной программе, на генассамблее выступят главы правительств Японии, Армении, Пакистана, Грузии, Австралии, Кувейта, Испании, Сербии, Италии.

25 сентября с речью на генассамблее выступит глава МИД России Сергей Лавров.

КНДР и Мьянма будут представлены на уровне временных поверенных в делах, следует из предварительного списка.

4 августа сообщалось, что на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия намерена указать на проблемы в деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также призвать Запад отказаться от политизации работы этой организации.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

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