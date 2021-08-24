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Психотерапевт дал рекомендации по подготовке ребенка к школе после каникул

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Для комфортного возвращения школьника в учебный процесс после каникул необходимо заранее восстановить режим, возобновить умственную активность, обсудить с ним каникулы и подарить подарок перед началом года. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

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По словам специалиста, ребенку может быть тяжело перестроиться с длительного отдыха на ежедневную работу, поэтому стоит подготовиться заранее.

Для начала нужно восстановить режим ребенка, то есть постепенно сократить позднюю вечернюю активность школьника и снова приучать его ложиться спать вовремя. В среднем школьнику нужно спать около 10 часов, подчеркнул психотерапевт.

Кроме того, Хачатурян рекомендовал за несколько недель до начала учебы снова приступить к занятиям в плавном режиме — читать, повторять пройденный материал, решать примеры и задачи, чтобы ребенок вспомнил привычку сидеть за партой с ручкой и тетрадью.

«Все это можно делать в игровой форме. Например, если за лето у ребенка были путешествия, можно попросить его узнать и рассказать информацию про страны и достопримечательности, которые он увидел. Это будет стимулировать умственную активность», — сказал специалист.

Нужно также подвести итоги лета со школьником — узнать, хорошо ли он отдохнул и как бы хотел провести следующие каникулы. Важно обсудить именно радостные стороны начала учебы: вспомнить про школьных друзей, узнать, по кому ребенок соскучился и с кем хочет увидеться. Все это станет доя ученика стимулом к возвращению в школу, подчеркивает Хачатурян.

Он также посоветовал выбрать новые школьные принадлежности вместе с ребенком.

«Обычно детям нравится новая яркая канцелярия, тетрадки, портфели и другие атрибуты школьной жизни. Совместный выбор этих вещей может задать позитивный тон ожидания нового учебного года. Также хорошо выбрать с ребенком подарок или букет для учителя. Это поможет настроиться на первый учебный день как на праздник», — рассказал психотерапевт.

Кроме того, специалист рекомендовал подарить подарок к началу нового учебного года, что поможет настроить его на радостное ожидание учебного года.

11 августа Хачатурян рассказал, как помочь первокласснику перед первым учебным днем. По его словам, ребенку важно развивать психологические навыки, такие как умение поддерживать внимание, развитое мышление и память. Также родителям важно помнить, что процесс обучения растянут во времени и не стоит ждать результатов здесь и сейчас и подстегивать или упрекать ребенка, добавил он.

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